Calciomercato Milan – Jovic primo obiettivo per l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘, l’obiettivo del Milan, per la stagione 2020-2021, è quello di acquistare un attaccante giovane che possa completare il reparto offensivo, al di là di quello che sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che continua a mandare messaggi enigmatici sul suo futuro.

Jovic sembrerebbe voler rimanere al Real Madrid, ma il Milan sarebbe pronto ad offrire in prestito biennale con obbligo di riscatto. L'arrivo dell'attaccante non è semplice, ma i due club si incontreranno per cercare di trovare una quadra. Non interessa solo Jovic: nel mirino ci sono anche Lucas Vazquez, Eder Militao e Martin Odegaard.

