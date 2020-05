Calciomercato Milan – Nel mirino c’è Odegaard del Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan sta pensando di rafforzarsi a centrocampo. Tra i nomi c’è quello di Martin Odegaard, calciatore del Real Madrid di cui i due club hanno già parlato la scorsa estate, cioè quando i rossoneri decisero poi di puntare su Theo Hernandez.

Odegaard, arrivato al Real Madrid a soli 16 anni, ha esordito in prima squadra il 23 maggio 2015 (subentra a Cristiano Ronaldo) diventando il più giovane esordiente della storia dei blancos. Da quel momento sono iniziati una serie di prestiti e allo stesso tempo una costante crescita: discreto per 18 mesi all’Heerenveen (43 gare e 3 gol), molto bene con il Vitesse (39 partite e 11 reti) e il definitivo salto di qualità quest’anno in Liga con la Real Sociedad.

Fino allo stop per il coronavirus, Odegaard, schierato soprattutto da mezzala sinistra nel 4-1-4-1 dei baschi, ha collezionato 28 gare tra campionato e Coppa del Re 7 reti e 8 assist. Il calciatore avrebbe convinto il Real Madrid a riportarlo a casa, anche se la Real Sociedad spera di trattenerlo: “Ci sono accordi e contratti che vanno oltre la parola data, ma ora dobbiamo lasciarlo tranquillo perchè possa dimostrare il suo valore in campo. Io personalmente sono moderatamente ottimista per ciò che Odegaard mi trasmette e per come sta – ha spiegato il ds del club basco Olabe -. Lasciamolo in pace affinché possa prendere senza alcuna pressione la sua decisione, ho fiducia in lui”.

Trattativa dunque difficile per il Milan? Sì, ma il suo arrivo non è da escludere. Odegaard, come detto, potrebbe tornare anche al Real Madrid, ma questo non significa che non potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito, visto che il timore del calciatore è quello di non trovare spazio. Il norvegese è il profilo ideale per il club rossonero: età giusta (21) e caratteristiche tecnico-tattiche (può fare tutto sulla trequarti) che piacciono a Rangnick. La formula di acquisto? Potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Attenzione infine anche ad altri nomi come Luka Jovic, Lucas Vazquez e Eder Militao. INTANTO IBRAHIMOVIC SPAVENTA IL DIAVOLO, CONTINUA A LEGGERE >>>