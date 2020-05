Milan, ecco quando tornerà Ibrahimovic. Sulla Coppa Italia…

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul recupero dall’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, che nella giornata di lunedì a Milanello durante l’allenamento ha riportato un problema al polpaccio.

Ibrahimovic, come tutti sanno, è tornato in Svezia, ma è atteso a Milano per mercoledì. Se i nuovi esami evidenzieranno che la lesione al soleo è in via di smaltimento Ibra potrà iniziare a programmare il recupero. Sfortunatamente, però, a meno di colpi di scena, Zlatan non potrà scendere in campo nell’eventuale finale di Coppa Italia, che si disputerà il 17 giugno. Lo svedese è abituato a sorprendere, ma in questo caso stiamo parlando di una missione ai limiti dell’impossibile. IL MILAN INTANTO SI COCCOLA UN GIOCATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>