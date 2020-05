Castillejo, da dimenticato a inamovibile: ora il Milan se lo coccola

MILAN NEWS – Strana la storia di Samu Castillejo al Milan. Il calciatore spagnolo arriva in rossonero dal Villarreal nell’agosto del 2008, con Carlos Bacca a fare il percorso inverso. Un giocatore che il Diavolo prende come alternativa naturale di Jesus Suso, esterno d’attacco titolare e leader tecnico indiscusso. Castillejo inizia così a vivere all’ombra del suo connazionale, che nella stagione 2018/2019 totalizza 7 gol e 10 assist in 35 partite di Serie A. Il cammino sembra più in salita che mai, spesso e volentieri si è parlato di un suo ritorno in Spagna, ma alla fine il rossonero è rimasto nel suo destino.

Il rendimento di Suso ha quindi rappresentato un grande problema per Castillejo, che ha trovato spesso la porta chiusa per una possibile titolarità. Ma qualcosa è cambiato nel corso della stagione in corso, con l’ex numero 8 rossonero che è diventato il bersaglio preferito del popolo di San Siro, che non gli ha mai perdonato nulla dopo una serie di prestazioni di bassissimo livello. Quale migliore occasione per Castillejo per approfittarne? Stefano Pioli si è pian piano deciso a provare un cambio fino a poco tempo prima decisamente improbabile, ma che ha dato i frutti sperati.

L’esterno d’attacco si è fatto trovare prontissimo e ha messo tutto se stesso in campo sia in fase offensiva che difensiva. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha poi favorito ulteriormente la sua posizione in campo, visto il conseguente cambio ad un 4-4-2 che lo ha trasformato in esterno di centrocampo, ruolo inadatto alle qualità di Suso. A gennaio l’ex Liverpool si è trasferito al Siviglia, mentre Castillejo si è preso il Milan. Il club adesso se lo gode, conscio di avere tra le mani un giocatore affidabile per il presente e per il futuro. Storia di un ragazzo che non si è mai arreso e ha sfruttato la sua unica possibilità: Castillejo si è dimostrato un esempio per tutti.

