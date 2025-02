Bufera in Turchia: il Galatasaray denuncia Mourinho per razzismo dopo il derby

Il Galatasaray non ha perso tempo e ha annunciato: "Presenteremo denuncia alla Uefa e alla Fifa." Inoltre, il club ha espresso il suo disappunto anche per le dichiarazioni passate del tecnico, accusandolo di aver pronunciato "parole offensive contro il popolo turco" sin dal suo arrivo in Turchia. Per ribadire il suo impegno contro ogni forma di discriminazione, il Galatasaray ha anche pubblicato sui social un'immagine con la scritta "Say no to racism".