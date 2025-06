Brasile, 0-0 alla prima per Ancelotti: “Fiduciosi per la prossima”

Queste le parole dell'ex tecnico del Milan dopo la gara, come riportato dall'agenzia Efe: "Ho giocato più di 1.200 partite da allenatore e oggi è stata la mia prima partita da ct del Brasile ed è stato qualcosa di speciale . Per me è un dono essere qui. Allenare una nazionale comporta una sensazione diversa rispetto a rappresentare un club, perché qui hai la sensazione di avere un Paese alle spalle. Il nostro obiettivo è qualificarci e lottare per il Mondiale, per cercare di portare il Brasile ai vertici del calcio mondiale, dove è sempre stato.

Lotteremo per riuscirci. È stata un'ottima partita difensiva per entrambe le squadre. La nostra squadra ha avuto un ottimo atteggiamento e ordine, e a tratti ha esercitato una buona pressione offensiva. Non abbiamo praticamente concesso occasioni. Il giro palla avrebbe potuto essere un po' più fluido, ma è un buon pareggio, con una buona prestazione. Usciamo soddisfatti e fiduciosi per la prossima partita. L'Ecuador ha difeso molto bene e non è stato facile trovare spazio tra le linee. Penso che contro il Paraguay sarà diverso perché avremo più opportunità di controllare la partita, una partita con più ritmo, mobilità e intensità. Andiamo via da qui fiduciosi, con un buon punto e con l'obiettivo di vincere la prossima partita".