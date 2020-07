Brambati: “Cessione Milan ad Arnault? Decisiva la questione stadio”

ULTIME NEWS – L’ex calciatore Massimo Brambati, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, e ha parlato della situazione societaria del Milan. Brambati ha voluto dire la sua sulla questione della possibile cessione da Elliott ad Arnault.

Ecco le sue parole: “Le parti si sono già incontrate a Londra, e non è stata una fumata nera. Lo snodo nuovo stadio di San Siro sarà determinante nella trattativa. So che Arnault cercherebbero Massimiliano Allegri per la panchina del Milan in vista delle prossime stagioni”.

