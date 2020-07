Condò: “Il Milan vale la posizione in classifica in cui si trova ora”

ULTIME NEWS – Paolo Condò, noto giornalista sportivo italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post match fra SPAL e Milan.

Condò ha commentato la prestazione dei rossoneri e la loro posizione in classifica, dicendo: “Il Milan ha espresso un buon calcio, ma è mancato un finalizzatore davanti. Con un’attaccante forte, escluso Zlatan Ibrahimovic che è forte ma è entrato solo nel finale, la partita la si vinceva. Il Diavolo vale la posizione in classifica in cui si trova attualmente, cioè il settimo posto. Difficilmente arriveranno più in alto”.

