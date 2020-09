Braida e un suo ritorno in rossonero: “Il Milan è il Milan..”

Braida, il suo amore per il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ospite nello studio di Tiki Taka, l’ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida ha risposto circa un suo possibile ritorno in rossonero. “Il Milan è il Milan..”, ha risposto romanticamente l’ex dirigente del Barcellona.

Di un suo possibile ruolo nel club rossonero se ne è parlato diverse volte negli scorsi mesi, sia con il possibile arrivo di Ralf Rangnick prima, sia con la possibile cessione della proprietà da Elliott al magnate francese Bernard Arnault. Ad oggi non c’è nulla di vero, se non la voglia di Ariedo Braida di tornare nel club che lo ha reso uno dei dirigenti sportivi più famosi e competenti della storia del calcio.

