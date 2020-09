Milan, buon compleanno a Silvio Berlusconi che oggi compie 84 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato a Milano il 29 settembre 1936, compie oggi 84 anni, l’ex Presidente del Milan, Silvio Berlusconi.

Oltre che gli auguri di compleanno, la redazione di PianetaMilan augura a Berlusconi una pronta guarigione dati i recenti problemi che ha avuto causati dal Coronavirus.

Da marzo 1986 ad aprile 2017, Berlusconi è stato il proprietario del club rossonero, con il quale ha vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo. Attualmente invece è il Presidente del Monza, società con il quale ha conquistato la promozione in Serie B.

Il palmares con il Milan parla di 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League/Coppa dei Campioni, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe intercontinentali e 1 Mondiale per club. L’appena citata bacheca dei trofei, rende Silvio Berlusconi, il Presidente più vincente della storia del calcio.