Bondo, ritorno alle origini: festa con i tifosi a Corbeil-Essonnes

Approfittando dei giorni di riposo concessi dal tecnico Sergio Conceicao , Warren Bondo è tornato a Corbeil-Essonnes, la città dove ha mosso i primi passi nel calcio. Un ritorno speciale per il centrocampista rossonero, che ha scelto di trascorrere un pomeriggio tra la sua gente, circondato dall’affetto di giovani tifosi.

Insieme al suo entourage, Bondo ha organizzato un incontro con i ragazzi del posto, condividendo con loro momenti di festa e passione per il calcio. Un’occasione per celebrare il legame con le proprie radici, ma anche per mostrare con orgoglio i nuovi colori del Milan, squadra con cui sta vivendo un’importante crescita professionale.