Bologna-Milan: speranze di riavere Calhanoglu | Serie A News

Bologna-Milan, club in attesa della negativizzazione di Calhanoglu

Con la gara di ieri sera, Hakan Calhanoglu ha saltato la terza partita di fila dopo aver riscontrato la positività al Covid. Il calciatore turco ha avuto modo di dimostrare di essere indispensabile per la squadra di Pioli e la sua assenza si sta facendo sentire molto.

L’ex Leverkusen è in isolamento domestico dove svolge quotidianamente esercizi fisici, in maniera tale da farsi trovare subito pronto una volta tornato tra i disponibili. I rossoneri sperano di averlo già per la trasferta di sabato a Bologna contro i rossoblu, sperando che il prossimo tampone dia esito negativo. Lo ha detto il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Calhanoglu quest’anno stava disputando la sua miglior stagione da quando veste la maglia del Milan. Lo dimostrano i suoi numeri: 17 presenze in campionato conditi da un gol e svariati assist per i compagni, mentre in Europa League stava facendo addirittura meglio grazie alle 5 reti in 6 apparizioni.

Nel mese di dicembre è stato premiato come miglior giocatore del mese del campionato italiano di Serie A TIM.