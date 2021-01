CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 27 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 27 gennaio 2021. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, in copertina, apre con una rissa verbale. Quella tra Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku in occasione del derby di ieri sera in Coppa Italia. Ibra si è fatto espellere, ad inizio ripresa, per un doppio giallo segnando, di fatto, il destino dei rossoneri di Stefano Pioli.

L’Inter ha fatto suo il derby al 97′ grazie ad un calcio di punizione di Christian Eriksen. In alto, sotto la testata, si parla di Atalanta-Lazio, gara dei quarti di finale di TIM Cup in programma oggi pomeriggio. A Bergamo si è consumato l’addio a Papu Gómez, volato al Siviglia, mentre la Lazio ha accolto Mateo Musacchio, che arriva gratis dal Milan.

Stasera, poi, spazio a Juventus-Spal con Gianluigi Buffon tra i pali. A Napoli, invece, Aurelio De Laurentiis medita di cambiare allenatore: anche Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti tra i possibili sostituti di Gennaro Gattuso.