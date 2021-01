Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (27/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica, per intero, la sua prima pagina al derby di Coppa Italia di ieri sera a ‘San Siro‘. Inter-Milan è finita 2-1 per i nerazzurri, che hanno vinto la stracittadina grazie ad un gol su punizione di Christian Eriksen al 97′. Prima, avevano segnato Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku (su calcio di rigore), autori di una rissa nel finale della prima frazione di gara nella quale sono stati entrambi ammoniti. Ad inizio ripresa, poi, doppio giallo per lo svedese del Milan e la partita, inevitabilmente, ha preso binari più congeniali per l’Inter. Stasera altro quarto di finale tra Juventus e Spal: in porta ci sarà Gianluigi Buffon, che, a 43 anni, punta il rinnovo per un’altra stagione. Intanto, a Napoli, il Presidente Aurelio De Laurentiis pensa di sostituire Gennaro Gattuso con un cavallo di ritorno: Rafa Benítez o Walter Mazzarri.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA