Inter-Milan, Pioli: “Ibra fallo generoso. Ho avuto risposte positive”

Inter-Milan, le dichiarazioni di Pioli a ‘Rai Sport’

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni della ‘Rai‘ al termine di Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sul match: “Dispiace essere usciti perché ci tenevamo. La partita ci ha detto che possiamo tenere testa ad una squadra forte, ma l’espulsione è stata decisiva. Il litigio con Lukaku ha influito, ma lui e Ibra sono adulti e vaccinati. può capitare e ci si può passare sopra. Non ha funzionato che in 10 è diventato tutto più difficile. Ho avuto comunque risposte importanti ed esco da questa sconfitta positivo per il futuro”.

Sulla panchina dell’Inter che ha fatto la differenza: “No, solamente il fatto che noi siamo rimasti in 10. In parità numerica la partita era aperta”.

Su Ibrahimovic: “Ha fatto un secondo fallo generoso, si è fatto prendere dalla voglia di aiutare la squadra. Ci può stare”.

