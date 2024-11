Bologna-Milan, la Curva risponde a Scaroni: attacco frontale e insulto al presidente

"Io sono furioso. Il sindaco di Bologna ha preso una decisione incomprensibile e immotivata. Non tanto per la chiusura dello stadio in presenza di un'alluvione. Ma per averci impedito la partita a porte chiuse. Incomprensibile sotto tutti i punti di vista, soprattutto visti gli altri eventi a Bologna, quindi anche iniqua. Può decidere ciò che vuole e siamo rispettosi nel nostro stile nei confronti di un'istituzione. Non possiamo prenderla sotto gamba. Però è stata iniqua, ci ha fatto un danno. Possiamo mettere in discussione l'ordinanza sindacale e questa decisione la stiamo guardando da tutti i punti di vista. Ci ha creato danno e non restiamo inerti. Però il danno c'è e non possiamo fare niente. Però è qualcosa che mi ha reso furioso. Siamo tutti furiosi qui. Torto grave. In tutto questo la Lega ha telefonato più volte al sindaco, con me presente, chiedendo di giocare a porte chiuse, ma sempre un diniego, per me incomprensibile".