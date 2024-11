Monza-Milan, Ordine: “Diavolo, ritardo clamoroso. Leao? Ora tutti lo discutono”

"Si profila perciò, dopo i precedenti burrascosi di Lazio, Udinese e Napoli, una quarta esclusione del portoghese. Che col Napoli è entrato, protagonista di qualche buona giocata ma senza mai dare l'impressione, nella postura e in particolare nel ritmo, di essere assatanato come per esempio quando entrò all'Olimpico preparando il gol del 2 a 2 con una giocata di forza e abilità. Per la prima volta, proprio il talento di Leao comincia a essere discusso anche tra gli addetti ai lavori. Prendete Alessandro Nesta. «Leao? È uno che determina anche se a volte si prende le sue pause». Ecco la spiegazione: sono le sue pause il problema".

"Dove vuole arrivare Fonseca con Leao?" — "Qui c'è da chiedersi dunque dove vuole arrivare Fonseca e - qualora dietro la scelta del tecnico ci sia anche il consenso del club - quale sia la strategia del management del Milan che ha lasciato piena autonomia allo staff tecnico di gestire la grana più inattesa e pericolosa della gestione. È vero: tre giorni dopo Monza c'è Madrid, l'abbraccio con Ancelotti e il Real, e poi il viaggio a Cagliari prima della sosta nazionale ma proprio questi due appuntamenti di campionato sono decisivi per Fonseca stesso. Il suo Milan è in clamoroso ritardo in classifica (meno 11 dalla vetta) e fuori casa (derby a parte) non vince dall'inizio del torneo dopo le batoste di Parma e Firenze e il pareggio con la Lazio".

"Ed è proprio in questi due passaggi che Fonseca si gioca il suo futuro anche se l'atteggiamento fin qui avuto dal club è quello di un sostegno pieno e non a tempo. Con Leao in panchina e Okafor al suo posto, c'è l'orientamento a schierare il quartetto offensivo secondo il nuovo format che prevede Pulisic sotto punta e Chukwueze all'ala mentre rientreranno dalla squalifica Theo Hernandez e Reijnders. L'altra sorpresa è in difesa dove per far riposare Emerson Royal il candidato è Terracciano a destra con la conferma della coppia centrale composta da Thiaw e Pavlovic (per guardarsi da Djuric, il gigante dell'attacco monzese)".