Bologna-Milan, Casini: “Valutiamo il giorno di Natale per recuperarla”

No, non è Lercio, ci teniamo a sottolinearlo prima di darvi questa notizia su Bologna-Milan, viste le dichiarazioni di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, dopo lo spostamento della sfida. Come noto, ormai, la gara della 9^ giornata, in programma per domani alle 18:00, è stata rinviata a data da destinarsi. E questa data da destinarsi potrebbe essere, clamorosamente, destinata al giorno di Natale (ahah). Lo ha detto (davvero) proprio Casini, che spiegando come il calendario sia fittissimo ha poi sottolineato la possibilità di far giocare Bologna-Milan tra una pandoro e un panettone.