UFFICIALE: Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi

Dopo tante voci, alla fine è arrivata l'ufficialità ed è quella che meno di tutti ci si aspettava. Bologna-Milan non si giocherà domani. Una decisione sorprendente, visto che entrambe le società avevano fatto trapelare la volontà di giocare, così come anche la Lega Serie A e visto che c'era la possibilità di giocare a porte chiuse o in un altro stadio, almeno da quanto era stato appreso. Poi, però, a seguito delle pressioni del sindaco Matteo Lepore, il CdA d'emergenza convocato dalla Lega Serie A ha deciso che Bologna-Milan non si giocherà domani alle 18:00 come da programma, ma è stata rinviata a data da destinarsi.