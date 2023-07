Nuovo impegno italiano per il Monaco. Prima della sfida contro il Genoa, prevista per sabato 29 luglio alle ore 20.30 al "Ferraris", la formazione del Principato scenderà in campo al centro sportivo "Niccolò Galli" per affrontare il Bologna di Thiago Motta. L'appuntamento è quindi fissato per venerdì 28 luglio alle ore 18 per un test molto importante per la formazione emiliana, oltre per il prestigio, anche per testare la condizione in questo momento della preparazione.