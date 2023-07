Calciomercato Milan – Ballo-Touré al bivio tra Bologna e Fulham: il punto

Uno dei principali giocatori in uscita in casa Milan è Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese, che non ha particolarmente convinto nel corso dell'ultima stagione in rossonero, è stato definitivamente messo ai margini del progetto dal tecnico Stefano Pioli. E la decisione di lasciarlo a casa dalla tournée statunitense ne è una chiara prova.