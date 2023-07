Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Furlani su un talento del Basaksehir”

Dalla Turchia riferiscono come Giorgio Furlani abbia messo nel mirino un talento dell'Istanbul Basaksehir per questo calciomercato

In questa sessione di calciomercato il Milan è stata una delle squadre più attive, avendo messo a segno ben sei colpi e apprestandosi a chiudere per il settimo, ossia Samuel Chukwueze dal Villarreal. Ma sembra non essere finita, come dimostra l'interesse per Yunus Musah.