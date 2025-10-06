Biglietti Milan-Roma: apre domani la vendita dei biglietti

Il biglietto per Milan-Roma ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.