Biasin: 'Il Milan ha ottenuto zero da Gimenez, Fullkrug e Nkunku'

'Tuttomercatoweb'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Biasin: “Nell’ultimo anno il Milan ha investito su Gimenez, Fullkrug e Nkunku, ma ha ottenuto zero risultati”
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Biasin: “Nell’ultimo anno il Milan ha investito su Gimenez, Fullkrug e Nkunku, ma ha ottenuto zero risultati”
Fabrizio Biasin così sull'attacco del Milan in questa stagione: la sua analisi nell'editoriale per 'Tuttomercatoweb'
Sul gioco di Allegri: "Il Milan perde a Napoli e riparte la rumba su Allegri che “non va bene” e “gioca malissimo” e “Allegri out”. Le solite cose, tutte francamente stucchevoli. Il Milan lavorerà per giocare meglio come è doveroso che sia, ma le sue prospettive di miglioramento passano più da mercati assennati che dalle scelte del tecnico".
Sul problema del centravanti: "Una squadra che nell’ultimo anno in attacco ha investito milioni e milioni e millioni su Gimenez, Fullkrug, Nkunku e da questi ha ottenuto praticamente zero, è una squadra che forse poteva giocare meglio ma, di sicuro, ha portato a casa il massimo dei punti".
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