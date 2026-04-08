Biasin: 'Il Milan ha ottenuto zero da Gimenez, Fullkrug e Nkunku'

Sul gioco di Allegri: "Il Milan perde a Napoli e riparte la rumba su Allegri che “non va bene” e “gioca malissimo” e “Allegri out”. Le solite cose, tutte francamente stucchevoli. Il Milan lavorerà per giocare meglio come è doveroso che sia, ma le sue prospettive di miglioramento passano più da mercati assennati che dalle scelte del tecnico".

Sul problema del centravanti: "Una squadra che nell’ultimo anno in attacco ha investito milioni e milioni e millioni su Gimenez, Fullkrug, Nkunku e da questi ha ottenuto praticamente zero, è una squadra che forse poteva giocare meglio ma, di sicuro, ha portato a casa il massimo dei punti".