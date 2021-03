Belgio, Saelemaekers non ha giocato nessuna partita con la sua Nazionale

Alexis Saelemaekers, trequartista del Milan, non è sceso in campo in nessuna delle tre partite disputate dalla Nazionale belga

Enrico Ianuario

Alexis Saelemaekers, trequartista del Milan convocato dal c.t. dei 'Diavoli Rossi' Martinez, non ha giocato nessuna delle tre partite della Nazionale belga. Il numero 56 rossonero è ritornato a Milanello con zero minuti giocati con la maglia del Belgio.