Belgio-Italia, le formazioni ufficiali: titolare l’ex Milan Tonali

Alle ore 20:45, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, scenderanno in campo Belgio e Italia per il match valido per la UEFA Nations League. Una sfida importante per entrambe le squadre, che si affronteranno con formazioni competitive. Ecco le formazioni ufficiali.