Attento Milan: esordio con sconfitta nelle ultime due stagioni, ma…

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan è pronto a tagliare i nastri d’inaugurazione della stagione 2020/2021. Questa sera, alle ore 20, i rossoneri saranno di scena a Dublino, dove affronteranno lo Shamrock Rovers. Un match valido per il secondo turno dei preliminari di Europa League contro la prima in classifica del campionato irlandese. La squadra di Stefano Pioli è di sicuro la favorita, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. In particolare c’è una statistica che desta un po’ di preoccupazione: il Diavolo, infatti, ha iniziato le ultime due stagioni con una sconfitta: l’anno scorso contro l’Udinese, due anni fa contro il Napoli. E’ altrettanto vero, però, che il Diavolo non ha mai perso la prima gara della stagione per tre anni consecutivi.

