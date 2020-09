Europa League, Shamrock Rovers-Milan: le quote dei ‘bookmakers’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan è pronto a riprendersi il palcoscenico europeo a quasi due anni dall’ultima apparizione e in seguito alla rinuncia dello scorso anno causa Fair Play Finanziario. I rossoneri scendono in campo con i favori del pronostico: secondo quanto riportano gli esperti ‘Sisal Matchpoint’, la vittoria del Diavolo è quotata a 1,18. Una valutazione molto bassa in confronto ad una possibile vittoria dello Shamrock Rovers, pagata ben 17 volte la posta in gioco. Molto alta anche la quota pareggio, data a 6,25. Il passaggio del turno da parte del Milan è dato quasi per scontato, con una cifra di 1,03. Il gol del leader Zlatan Ibrahimovic, invece, viene pagato 1,55 la posta, 3,60 in caso di doppietta.

QUESTA LA PROBABILE FORMAZIONE DI QUESTA SERA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>