Atletico Madrid-Milan, gara speciale per Theo Hernandez e Brahim Diaz

Per Brahim Diaz e Theo Hernandez la partita Atletico Madrid-Milan sarà una sorta di derby, visto che entrambi sono stati nel Real

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Brahim Diaz e su Theo Hernandez. Per loro Atletico Madrid-Milan sarà una gara speciale, visto che entrambi sono stati al Real Madrid. Il francese potrà essere un fattore della gara, con i suoi strappi sulla fascia, così come la fantasia e l'imprevedibilità che può regalare lo spagnolo.

Theo Hernanez, ricordiamo, è entrato nel vivaio dell'Atletico Madrid a nove anni per poi debuttare otto stagioni più tardi nella squadra B. Una panchina in prima squadra, ma niente di più. Dopo un'ottima esperienza all'Alaves il Real Madrid lo acquista per 28 milioni di euro. Cifra importante, anche se il rendimento non è all'altezza: 23 presenze complessive senza gol, tre volte in campo (ma una sola da titolare) nell’edizione 2017-2018 della Champions.

A Madrid, inoltre, Theo Hernandez ha guadagnato la fama da bad boy. L'arrivo al Milan, però, ha cambiato completamente le cose: il francese è diventato uno dei migliori terzini in circolazione, ha conquistato la nazionale e fuori dal campo aspetta la nascita del primo figlio. "Non mi vedo tornare al Real. Potessi, starei per sempre al Milan" aveva dichiarato mesi fa ai media spagnoli".

Anche per Brahim Diaz la chance del Real Madrid è arrivata a 19 anni. Arrivato in Spagna come una delle stelline del Manchester City di Guardiola, non è riuscito a imporsi con i blancos, visto che gli spagnoli avevano speso 17 milioni più 7 di bonus. Con il Milan Brahim è diventato il trequartista titolare e ha riconquistato la Spagna. Insomma, la scelta di vestire la maglia rossonera è stata quella giusta sia per il trequartista e sia per il terzino, che ora vogliono disputare una grande gara questa sera. Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>