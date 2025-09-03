Ambrosini sul calciomercato del Milan: “Se mi è piaciuto? Ecco la mia”

Le parole dell'ex centrocampista: "Il calciomercato del Milan? Mi è piaciuto così così. Mi è piaciuta la capacità di aggiustarsi alla fine. Anche se, se vai ad analizzare un po' bene tutto quello che è successo, bisogna dire che è stato un po' un rincorrere. C'è stato qualche rifiuto, qualche seconda scelta che sei dovuto andare a prendere. Rabiot è un colpo buono fatto così alla fine. A me Nkunku piace anche se è stato pagato tanto. Però, in generale, volevi Archie Brown come terzino sinistro e te lo hanno fregato sul finale. Volevi prendere Hojlund e non ci sei riuscito. Volevi prendere Akanji e te l'hanno fregato all'ultimo secondo. Sono andati bene sull'obiettivo Jashari che, però, rimane un punto interrogativo".