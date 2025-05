Ambrosini: “Conte al Milan? Difficile. Sensazione? Vogliono Italiano”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi opinionista per 'DAZN', ha parlato di chi potrebbe essere il nuovo allenatore

Massimo Ambrosini , ex centrocampista del Milan e oggi opinionista per 'DAZN', ha parlato del momento dei rossoneri alla luce della contestazione dei tifosi prima di Milan-Monza di ieri sera a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni su chi potrebbe diventare il nuovo allenatore del Diavolo al posto di Sérgio Conceição .

"Difficile che Antonio Conte possa arrivare al Milan. La mia sensazione è che il Milan voglia prendere Vincenzo Italiano, anche se non sarà facile strapparlo al Bologna che sta trattando il rinnovo. Il nome di Roberto De Zerbi mi stuzzica molto, è uno che può ridare l'anima al Milan. Ha l'ambizione per poter allenare un grande club come il Milan".