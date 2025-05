Milan, sentito i tifosi? La protesta infuria e ora servono risposte

Il Milan ha concluso la stagione in un clima surreale: la partita contro il Monza è stata semplicemente il sottofondo di una giornata caratterizzata dalla fortissima protesta della Curva Sud (e non solo) rivolta alla società e alla proprietà rossonera. Alle 17, presso Casa Milan, il tifo organizzato rossonero si è organizzato per protestare dopo la stagione fallimentare del Milan. Tutti sotto accusa: Cardinale, Singer, Scaroni e la dirigenza al gran completo, compreso Ibrahimovic (qui il discorso). Non solo: cori in favore di Paolo Maldini, leggenda del club ed ex dirigente rossonero. Protesta che è continuata a San Siro, con la Curva Sud che è rimasta fino al 15' con una coreografia che recitava 'Go Home'. I tifosi organizzati, poi, hanno lasciato lo stadio e continuato la protesta in silenzio.