Milan, Tare già operativo: per il nuovo allenatore due favoriti e tre outsider

Uno dal curriculum importante che possa essere una risposta all'insoddisfazione dei tifosi . Basta scommesse, basta incognite. La ricostruzione del Milan dovrà poggiare su basi solide perché errori non saranno più consentiti. Per il quotidiano sportivo nazionale, i due profili principali nel mirino del Milan rispondono ai nomi di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri .

Se saltano Italiano e Allegri, tre alternative

Due tecnici diversi come esperienza, successi in carriera e modo di intendere il calcio. Entrambi però nella mente dei dirigenti rossoneri hanno le carte in regole per scrivere una storia diversa rispetto a quella dell’ultima annata milanista. Italiano si avvicina, però, al rinnovo con il Bologna e Allegri è già stato sondato dal Napoli nel caso in cui Antonio Conte dovesse tornare alla Juventus.