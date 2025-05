Calciomercato Milan, via Maignan in uno scambio di alto profilo

Conclusa la stagione 2024-2025 con la partita di ieri sera a 'San Siro' contro il Monza, per il Milan è già tempo di tuffarsi anima e corpo nel calciomercato estivo. L'obiettivo dei dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovrà essere quello di rilanciare in grande stile il Diavolo dopo un'annata che lo ha visto deriso e umiliato praticamente in ogni competizione a cui ha preso parte, eccezion fatta per la Supercoppa Italiana. Ci sarà tanto lavoro da fare per sistemare ogni reparto della compagine rossonera. PROSSIMA SCHEDA