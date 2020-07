Allenatore Milan – Rebic: “Vi svelo il mio incontro Rangnick”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ante Rebic, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Ralf Rangnick. Ecco le sue dichiarazioni.

"Il mio primo incontro con Rangnick? Avevo fatto bene al mondiale in Brasile, così lui, che era a capo della divisione calcistica della Red Bull, chiama il mio procuratore e gli dice che mi vuole – spiega Rebic -. Viene apposta a Firenze: "Benvenuto alla Red Bull. Scegli: vuoi giocare nel Salisburgo o nel Lipsia?". Scelgo il Lipsia: era nella seconda divisione, ma il progetto che mi illustro Rangnick era importante, e i fatti gli hanno dato ragione. Però anche lì gioco poco perché l'allenatore, Alexander Zorniger, aveva un suo gruppo di giocatori fidati nel quale non c'era spazio per i nuovi".