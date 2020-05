Allenatore Milan – Rangnick, situazione in stand-by: il punto

MILAN NEWS – C’è ancora grande incertezza sul futuro del Milan. La stagione deve ancora concludersi (se terminerà), ma è chiaro che i tifosi sono concentrati soprattutto sul futuro, volendo capire in primis chi sarà il tecnico rossonero nella prossima stagione.

Pioli cercherà di chiudere nel migliore dei modi la Serie A e tenterà di conquistare la Coppa Italia, ma il suo futuro è ovviamente strettamente legato a quello di Ralf Rangnick. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione è ancora in stand by e non ci sono stati passi avanti sulla firma del contratto. A questo punto non è cosi scontato l’arrivo del tedesco, anche se Rangnick è assolutamente la prima scelta di Ivan Gazidis.

Il tempo in ogni caso stringe e i dubbi dovranno essere sciolti definitivamente tra qualche settimana. Indipendentemente dall’esito di questa stagione, il Milan ha obbligo di preparare per tempo la prossima, visto che bisognerà fare di tutto per arrivare in Champions League. Questa incertezza certamente non aiuta la squadra, che comunque è chiamata a restare a concentrata, a maggior ragione dopo l’infortunio di Ibrahimovic.

A proposito di Zlatan, anche la questione rinnovi andrà risolta il prima possibile. Lo svedese ha un contratto in scadenza a giugno, mentre Donnarumma nel 2021 e Romagnoli 2022. Sono tre giocatori fondamentali per questo Milan e dunque la società deve agire il prima possibile per non assistere a brutte sorprese, soprattutto per quanto concerne il portiere e il capitano. Gazidis è consapevole di essere nel mirino dei tifosi e quindi ogni mossa non può essere sbagliata. Solo così il Milan potrà tornare nuovamente in alto. INTANTO PIOLI PENSA A UN CAMBIO MODULO, CONTINUA A LEGGERE >>>