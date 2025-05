Allenatore Milan, De Zerbi si allontana: il comunicato del Marsiglia è chiaro

Le due giornate di discussione hanno consolidato e riaffermato l'unità del team dirigenziale attorno a una visione condivisa. Essenziale per la sostenibilità a lungo termine del progetto lanciato nell'estate del 2024. In un ambiente di altissimo livello, caratterizzato da una forte competizione e da una pressione costante. Era importante analizzare con lucidità sia i successi che le sfide della stagione. Per continuare a migliorare e mantenere un livello di domanda all'altezza delle ambizioni del club.

L'incontro ha anche offerto l'opportunità di discutere delle sfide che il calcio francese deve affrontare, in particolare le persistenti incertezze legate alla governance del calcio e ai diritti televisivi. Si tratta di questioni cruciali, sia per il futuro dell'Olympique Marsiglia che per il campionato francese nel suo complesso.

Ora è il momento di prepararsi per la stagione 2025-2026, con il pieno impegno e l'allineamento di tutti i dirigenti del club, determinati ad affrontare le entusiasmanti sfide che ci attendono, prima tra tutte quella di affermare il club in Champions League in modo permanente, stagione dopo stagione.

Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi desiderano esprimere i loro più sentiti ringraziamenti a tutti i tifosi, i partner, i clienti, i dipendenti del club e a tutti coloro che, con il loro impegno e supporto, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale. La qualificazione alla Champions League è il frutto di un vero e proprio sforzo collettivo.