Sérgio Conceicao , molto sorprendentemente, potrebbe essere l'allenatore del Milan anche nel corso della prossima stagione. Fino a qualche ora fa questo scenario sembrava davvero impossibile e tutti davano per scontato l'avvicendamento con un altro profilo. Eppure, il derby di Coppa Italia dominato 3-0 contro l' Inter , sembra aver cambiato qualche cosa. Magicamente il lusitano pare tornato in auge per rimanere anche nell'annata che verrà, nonostante il nono posto in campionato e l'uscita di scena prematura dalla Champions League contro il modesto Feyenoord .

Allenatore Milan, salgono le quotazioni di Conceicao: Allegri e Conte preferiscono ...

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Sport Mediaset'. Secondo quanto riferito, infatti, starebbero leggermente aumentando le possibilità di una conferma di Sérgio Conceicao come tecnico del Milan. Questo perché profili come Antonio Conte e Massimiliano Allegri avrebbero messo il club rossonero dietro nelle proprie priorità. L'alternativa più credibile al lusitano, secondo quanto si apprende, sarebbe Roberto De Zerbi, che verrebbe valutato allo stesso livello dell'attuale allenatore del Diavolo. Le prossime settimane in questo senso potrebbero essere molto importanti per capire quale sarà il suo futuro, anche se le cose sembrano essere cambiate.