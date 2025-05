Allenatore Milan, sorpasso Napoli per Allegri? La mossa di Conte …

Uno dei candidati per il ruolo di allenatore del Milan, in vista della prossima stagione, è senza ombra di dubbio Massimiliano Allegri, che però potrebbe andare al Napoli. L'ex tecnico rossonero è stato fermo un anno dopo l'ultima esperienza alla Juventus e sarebbe pronto a tornare in pista. Negli ultimi giorni ci sono state tante voci sul suo conto. Da una parte quelle relative alla panchina del Diavolo, per cui rappresenterebbe un ritorno. Allo stesso tempo, però, si è anche parlato della Roma, che dirà addio a Claudio Ranieri, e all'Inter, in caso di partenza di Simone Inzaghi.