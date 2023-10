Allegri, litigio con un giornalista in conferenza stampa

In casa Juventus, come da alcuni anni a questa parte, il momento non è dei migliori e Massimiliano Allegri continua a doversi difendere da varie accuse. A complicare ulteriormente le cose ci sono vari infortuni, di vario tipo. Sono stati argomento della conferenza stampa di oggi, alla vigilia del derby col Torino, in cui i bianconeri saranno privi di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic per problemi fisici. Alla domanda del giornalista della "Stampa", però, Allegri ha risposto stizzito. Il collega, infatti, ha chiesto se fosse preoccupato per la catena di infortuni muscolari che ha colpito i bianconeri, mentre il tecnico si è alterato sottolineando che di muscolari ce ne sono solo due. Qui in basso il video.