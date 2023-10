Milan, incontro tra Ibrahimovic e Furlani: i dettagli del summit | News

Negli ultimi tempi si sono infittiti i contatti tra la dirigenza del Milan e Zlatan Ibrahimovic. La volontà del ritorno dello svedese in rossonero non è un segreto e le recenti dichiarazioni di Paolo Scaroni e Giorgio Furlani ne sono un segnale evidente. Così come le presenze dell'ex attaccante del Diavolo in tribuna in occasione dei match contro Newcastle e Lazio .

Come riferito da 'gazzetta.it', nella giornata odierna sarebbe andato in scena un incontro tra Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, in un hotel a Milano. I due avrebbero discusso, come prevedibile, del futuro di Ibra in rossonero. Rimarrebbe ancora da capire il ruolo, dal momento in cui si tratta pur sempre di una figura 'ingombrante', capace di fare da collante tra giocatori e alte sfere. Il che potrebbe essere un 'problema' per il tecnico Stefano Pioli.