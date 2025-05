65° compleanno Baresi, gli auguri del Milan e la sua formidabile carriera

Baresi ha esordito con la Prima Squadra rossonera e in Serie A il 23 aprile 1978 , a 17 anni , in occasione di Verona-Milan 1-2 , lanciato titolare dal 'Barone', Nils Liedholm .

Fu l'inizio di una spettacolare avventura durata 20 stagioni , per un totale di 719 partite , 33 gol e 17 trofei con il Milan, tra cui 6 Scudetti e 3 Coppe dei Campioni/Champions League più 2 Coppe Intercontinentali .

'Kaiser Franz' è stato capitano del Milan per 15 anni, dal 1982 al 1997, quando - dopo il ritiro - ha ceduto la fascia a Paolo Maldini. Tanti auguri a Baresi, simbolo del Milan e del Milanismo per generazioni, anche da parte della nostra redazione.