3 milioni di euro all’ex Milan Balotelli per un ricorso in FIFA

Mario Balotelli, per mancati pagamenti del club turco dell'Adana Demirspor, riceverà più di 3 milioni di euro dopo aver fatto ricorso in FIFA.

Mario Balotelli aggiunge una vittoria alla sua lunga carriera, non sul campo da gioco ma nelle aule della giustizia sportiva. L'attaccante italiano ha ottenuto una vittoria significativa presso la FIFA nella causa intentata contro il suo ex club turco, l'Adana Demirspor, per via di un inadempimento contrattuale.