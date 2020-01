Udinese, Gotti: “Milan in fiducia. Ibrahimovic ha portato positività”

VERSO MILAN-UDINESE – Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha rilasciato una bella intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del suo prossimo avversario: il Milan di Zlatan Ibrahimovic. “Il Milan è una squadra in fiducia. A Cagliari non ha solo vinto, ha giocato bene. E in Coppa Italia ha giocato un’altra buona partita. Ibrahimovic ha portato positività nell’ambiente e nello spogliatoio. 38 anni? Concettualmente può essere una sconfitta per una società, però poi bisogna vedere come risponde il campo. Magari Ibra segna 15 gol e superiamo questa idea”, ha detto l’allenatore dei friulani. Intanto, i rossoneri smentiscono l’interesse per Dani Olmo>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android