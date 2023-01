Totti: “Con chi giocherei la finale? Milan perché in passato mi ha cercato”

Intervistato da 'Sportmediaset' nel pre partita di Milan-Inter, partita valida per la finale di Supercoppa Italiana, Francesco Totti ha rilasciato delle dichiarazioni. "A tutti gli ex giocatori piacerebbe giocare una partita così importante. Il derby è sempre una partita particolare, a sé. Va giocata con la massima tranquillità, con determinazione e voglia di vincere. Con chi giocherei questa partita? Mamma mia che domanda! Tra le due più col Milan perché è quella che mi ha cercato più di tutti". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>