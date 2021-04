SuperLega, Zidane: “Sanzioni? Assurde. Tutti ci vogliono in Champions”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato delle possibili sanzioni dopo la bufera SuperLega. Le dichiarazioni

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato delle possibili sanzioni dopo la bufera SuperLega. Le dichiarazioni alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Chelsea: "Ne abbiamo già parlato. Èassurdo pensare a sanzioni o a una possibile esclusione. Si parla tanto, forse troppo e non possiamo controllarlo. Io devo pensare al campo; ovviamente, credo che tutti vogliamo vedere il Real in Champions. L'arbitro farà il suo lavoro e noi giocheremo la nostra partita. Se dovessimo pensare che tutto sarà contro di noi, combineremmo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sulla partita. Sostegno a Perez? Il presidente sa cosa ho nel cuore, ma non è il momento di parlarne". Il Milan, intanto, è in corsa per un talento europeo emergente. Le ultime >>>