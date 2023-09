Stipendi allenatori Serie A: Inzaghi rinnova ma non è il più pagato. Pioli…

Nuova stagione, nuove squadre e, più o meno, stessi allenatori. La Serie A 2023/24 prende il via con non poche sorprese, a partire dalla partenza rilenta di Lazio e Roma fino alla testa della classifica condivisa da Inter e Milan. Mai come quest'anno non vi è una rosa favorita alla vittoria finale e sarà solo il campo a decidere chi riuscirà a conquistare il tricolore sul petto. Eppure, le sfide non si giocano solo sul prato verde degli stadi, ma anche sulle panchine: escludendo Rudi Garcia al Napoli, tutte le squadre che hanno chiuso nei primi otto posti in classifica nel 2022/23 hanno mantenuto i propri allenatori in vista del nuovo anno.