Milan, Vieri: “Jovic? A Firenze dispiaciuti. Sottil mi ha detto che…”

Il Milan ha chiuso il calciomercato con 10 colpi in entrata. I rossoneri sono riusciti a portare a Milanello giocatori importanti in tutti i ruoli. La dirigenza, però, ha dovuto lavorare fino all'ultimo per cercare un vice-Giroud. Okafor, infatti, sembrerebbe giocare meglio a sinistra come vice Leao. Il Milan, per questo, ha portato a casa Luka Jovic sul gong del calciomercato.