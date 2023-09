Milan, la legge Giroud: rossoneri sempre vincenti con il francese in gol

L'inizio scoppiettante del Milan coincide con una partenza super di Olivier Giroud . L'attaccante francese ha già messo a segno 4 gol, confermandosi un cecchino dal dischetto, e lancia un messaggio chiaro in vista del derby con l' Inter programmato dopo la sosta. Il gioco degli incroci, contando anche quello con il suo connazionale Marcus Thuram , però, non finisce qui. L'edizione odierna di Tuttosport, infatti, ricorda quando Giroud fu vicino a firmare con l' Inter .

Lo voleva Conte

Quando sulla panchina nerazzurra arrivò Antonio Conte, il centravanti francese, allora ancora al Chelsea, fu una delle primissime richieste dell'ex tecnico della Juventus. Nonostante il forte interesse, però, la trattativa non vide mai la luce, portando Giroud a vestire la maglia del Milan nell'estate del 2021. Una sliding doors molto importante per la storia rossonera, essendo stato proprio Giroud a timbrare il cartellino, per due volte, in quel derby che segnò la cavalcata verso il 19esimo scudetto della storia milanista. Ma non solo, poiché quando il classe '86 mette a segno un gol nella stracittadina, il Milan vince sempre: Inter-Milan, le quattro chiavi di lettura del derby >>>