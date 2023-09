Inter-Milan, derby ad alta quota: tutte le chiavi della stracittadina

La Serie A è andata in pausa per gli impegni delle Nazionali. Riprenderà, però, con il derby Inter-Milan di sabato 16 settembre, ore 18:00, a 'San Siro'. Una stracittadina importante, mai come stavolta: vedrà, infatti, affrontarsi nerazzurri e rossoneri da primi della classe a pari merito, per giunta a punteggio pieno. Percorsi diversi, ma risultati similari, finora, per la squadra di Simone Inzaghi e per quella di Stefano Pioli. Il 'Corriere della Sera', a distanza ancora di vari giorni dalla partita, ha provato ad individuarne quattro chiavi di lettura. Le vediamo qui di seguito insieme.